Снег выпадет в двух регионах России на выходных

Похолодание придет в большую часть регионов России на этих выходных. А в некоторых регионах даже возможно выпадение снега, написал «ФедералПресс».

Наиболее холодная погода на выходных установится в Коми и в Свердловской области. В этих регионах возможен снег и ночные заморозки до 0 градусов.

В Москве на выходных тое похолодает, дневная температура воздуха составит +11…+13 градусов, в воскресенье возможны дожди. В Санкт-Петербурге дневная температура составит +10…+12 градусов, осадков не ожидается.