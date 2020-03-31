Снег помог загнать россиян на самоизоляцию. Совпадение?

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что циклон накрыл уже «треть северо-западной части» страны.

«Если исходить из того, что мы такая страна, которая может управлять циклонами… Иметь природное, метеорологическое оружие, уметь управлять погодой — это великое дело. А если говорить серьезно, то это бред сивой кобылы. Можно разогнать и опустить облака дождливые, которые находятся на подходе к городу. Взять скорость ветра, выбрать примерный район тех облаков, которые будут накатываться на город. И, рассыпав над ними специальную взвесь хлористого серебра, вызвать осадки. Но представить себе, что мы можем закидать снегом третью часть европейской территории России, это уже просто бред», — пояснил Шурыгин.

По его словам, подобного «климатического оружия не существует».

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что температура упала «ниже климатической нормы» лишь на несколько дней.

«А так она уже в ближайшие дни вновь войдет в свое русло. После рекордных 17-градусных показателей это кажется какой-то аномалией, можно придумывать, это метеорологическое оружие, происки врагов, в рамках борьбы с коронавирусом, и черт знает что. Нет, конечно», — подчеркнул он.

Тишковец обратил внимание на то, что «по климатическим канонам в России» март — зимний месяц, а не весна.

«То, что у нас было большую часть месяца, такая очень теплая и хорошая погода, это как раз и было из ряда вон выходящим. Но тоже ни к какому оружию не имело отношения. Нужно понимать, что в конце марта, по статистике, как правило, раз в два-три года бывают такие арктические вторжения», — заметил он.

Специалист уточнил, что снежный покров в Москве исчез на месяц раньше положенного времени.

«То, что мы сейчас наблюдаем, а это 3 сантиметра, даже это не соответствует норме высоты снежного покрова в марте. В марте средняя высота снежного покрова — 29 сантиметров. Даже в первой декаде апреля это 2 сантиметра. По сути, мы сейчас на показателях начала апреля. Так бывает. Потерпеть до выходных, уже ближе к выходным потоки развернутся с северных на западные. Пойдет Атлантика. Осадки преимущественно в виде дождя. Экстремального тепла не будет, но температура вернется в положенные климатические значения. А снежный покров к следующему вторнику сойдет на нет. На седьмые сутки пойдет хорошее тепло. И там все установится на весенний позитивный лад, с солнцем, с теплом, с южным ветром», — добавил Тишковец.