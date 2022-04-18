Снег еще не сошел на 80% территории России

Снежный покров по-прежнему не сошел на 80% территории России, и такая ситуация сохранится до конца недели. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве снег сошел, но еще на 80% территории он лежит, причем плотно. В Северо-Западном федеральном округе снежный покров от 14 до 40 сантиметров, на Урале — 30–50 сантиметров, в Приволжском федеральном округе — 14 сантиметров», — сообщил метеоролог.

Снега уже нет в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов, а также на юго-западе Сибири.

Ранее Вильфанд предупреждал москвичей о возможных заморозках как в апреле, так и в начале мая: такие явления характерны для столицы.

Погода в Москве начнет улучшаться с 19 апреля — после похолодания столбик термометра вновь поднимется до +15 градусов. На следующий день будет уже до +16. Осадков не ожидается на протяжении всей рабочей недели.