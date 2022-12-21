Общество 21 декабря 2022, 09:04 Снаряды ВСУ повредили церковь и шесть жилых домов в Донецке Мэр Кулемзин сообщил о повреждениях церкви и шести домов в Донецке после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие утром 21 декабря вновь атаковали Донецк, снаряды повредили церковь и шесть жилых домов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Украинские военные нанесли удар по Пролетарскому району, повредив остекление церкви по улице Робеспьера и шести жилых домов на Армавирской улице», — написал он.

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Кроме того, снаряды ВСУ повредили газовую трубу и линию электропередач.

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня сообщало, что боевики выпустили по Донецку три снаряда из реактивной системы залпового огня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранная пресса и правозащитные организации не обращают никакого внимания на постоянные обстрелы Донецка со стороны ВСУ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин указывал на необходимость усиления систем противовоздушной обороны Донецка. По его словам, обстановка по республике в целом остается достаточно непростой.