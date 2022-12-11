Общество 11 декабря 2022, 07:45 Снаряды ВСУ повредили свыше 20 домов в Сватове СЦКК ЛНР: украинские военные обстреляли Сватово, 20 домов повреждены РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Всего националисты выпустили семь ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Разрушения получили 20 жилых домов, еще два дома оказались полностью разрушены. Кроме того, снаряды уничтожили здание банно-оздоровительного комплекса.

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В ночь на 11 декабря украинские боевики нанесли удар по Стаханову в ЛНР, под огнем ВСУ оказалась частная гостиница в районе центрального рынка. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев рассказывал, что «черные трансплантологи» прибыли на линию соприкосновения под Артемовском. Они занимаются изъятием человеческих органов у раненых или погибших бойцов.