Снаряд времен ВОВ обнаружили в Центре Хруничева

Боеприпас калибра 76 миллиметров обнаружили при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ, когда укладывали бордюр, сообщал источник «360».

Территория предприятия оцеплена, отметило ИА Nation News. Прибыли экстренные службы, вскоре еще должны подъехать взрывотехники Центра «Лидер» МЧС России.

Центр имени М. В. Хруничева — ведущее предприятие отечественной ракетно-космической отрасли, один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и их систем. Он входит в Роскосмос. Организация выступает разработчиком и серийным изготовителем ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», а также семейства ракет-носителей различной грузоподъемности «Ангара», ракеты-носителя легкого класса «Рокот».

На территории предприятия строится Национальный космический центр (НКЦ). Сдать здание планируется в конце 2022 года. В НКЦ расположатся головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций.