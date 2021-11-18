Снаряд нашли на улице Орджоникидзе в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга позвонили в полицию, сообщив о том, что на улице Орджоникидзе был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Его нашли в корнях дерева рядом с жилым домом. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Взрывотехники сразу после вызова прибыли на место обнаружения снаряда, чтобы обезвредить его. Группа разминирования подтвердила, что найден именно боевой неразорвавшийся снаряд 76-мм калибра. Он принадлежит периоду Великой Отечественной войны.

Сотрудники ОМОН вывезли боеприпас на специализированный полигон и уничтожили его. Несмотря на сильную ржавчину, оружие военных времен представляло опасность для жителей дома, вблизи которого оно было найдено.