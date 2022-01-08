Снайперское оружие, автоматы и пистолеты изъяты у боевиков в Казахстане. Видео

Правоохранительные органы задержали 139 вооруженных радикалов в Жамбылской области Казахстана. Как сообщил Telegram-канал Sputnik, у боевиков были изъяты множество единиц оружия: снайперские винтовки, автоматы и пистолеты.

Также обнаружена большая сумма денег, как в тенге, так и иностранных валютах евро, долларах и киргизских сомах.

Отмечается, что террористы давали участникам протестов наркотические вещества и алкоголь.

Протесты в Казахстане начались в начале января. Сначала жители вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ, но после выступления переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.

По данным президента республики Касым-Жомарта Токаева, на город напали около 20 тысяч подготовленных боевиков.