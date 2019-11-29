Снайпер из России попал в цель с двух километров в полной темноте

Россиянин Сергей Шмаков стал рекордсменом по дальности снайперского выстрела в ночное время. Он пять раз попал в мишень размером 60×60 сантиметров. При этом Шмаков стрелял с расстояния 1 920 метров.

Рекорд был зафиксирован 26 ноября в Московской области. В ту ночь было новолуние. Это значит, что на небе не было видно луны. Кроме того, погода была пасмурной, картину дополнял туман.

Уникальность достижения заключается в том, что для его реализации стрелок использовал целиком весь российский стрелковый комплекс. Речь идет о винтовке СВЛ-14 и пассивном ночном прицеле «Дедал-НВ».

Последний создала компания «Дедал-НВ» специально для этого рекорда. Его светочувствительность обеспечила эффективное прицеливание с расстояния почти два километра в темноте без использования лазерной подсветки.

Сам Сергей Шмаков так высказался о своем рекорде: «Для нашего времени этот рекорд — еще и классический спорт во имя жизни и мира. Точный выстрел, например, это возможность безопасно для живых людей обрушить опасную лавину в горах, устранить заклинивший в недоступной удаленности механизм. Так зоологи обездвиживают животных для изучения или их спасения». Его процитировала «Российская газета».

Он отметил, что подобные достижения — «это позитивный ответ на тренд „киборгизации“ всего и вся». По его мнению, рекорд демонстрирует главенство человека над технологиями.

«До какого бы совершенства ни дошли технологии, только человек, с его высоким уровнем самосознания, культурой и принципами гуманизма может ставить превосходящие цели и отвечать на свой собственный вызов», — заключил он.