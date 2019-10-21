Сначала уборка, потом в бой. Как юные патриоты из Одинцова готовятся к реконструкции битвы за Москву

Примерить форму бойца Красной армии и пойти на врага с автоматом в руках предстоит совсем скоро участникам патриотических клубов Одинцовского округа. Через месяц они проведут реконструкцию битвы за Москву в селе Иславское. А пока юные патриоты привели в порядок территорию.

Анастасии все, что происходило, немного напоминало работу в огороде — здесь надо раскопать, тут вырвать сорняк. Но на самом деле территория, которую она убирала, далеко не огород: зимой 1941 года недалеко от тех мест шла битва за Москву. В ней Красная армия одержала первую серьезную победу над фашистами. А теперь ребята из исторического клуба «Победа» готовятся к реконструкции.

«Здесь был окоп. Мы просто его расчищали, чтобы было удобно потом пройтись с газонокосилкой и всю остальную траву убрать», — рассказала участница исторического клуба «Победа» Анастасия Елакова.

Источник фото: телеканал «360»

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Девушка со своими друзьями из клуба тоже примет участие в реконструкции битвы. Анастасия будет медсестрой.

За год на участке образовалось много естественного мусора — это палки и бурьян. Но есть и бытовые отходы. Подготовить участок к реконструкции приехали около 20-ти человек.

Источник фото: телеканал «360»

Все участники — совсем неленивые люди: работали быстро и слаженно. Многие из них уже участвовали в подобных мероприятиях и знают, как это — надеть форму офицера и держать в руках настоящий автомат. В декабре прошлого года такая же реконструкция собрала три тысячи зрителей.

Реконструкция битвы за Москву пройдет в селе Иславское 30 ноября. В мероприятии будут задействованы порядка 200 участников. Вход для зрителей свободный.