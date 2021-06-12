Жертвы огня и воды. Жильцов московского дома стало затапливать после пожара

Владельцы квартиры на Пятницкой улице в центре Москвы уже 1,5 месяца живут без крыши. Сначала над ними бушевал пожар, потом их поливало водой, а теперь всюду плесень и сырость.

Черная полоса для жильцов квартиры на верхнем этаже началась с пожара на чердаке 21 апреля. Для тушения возгорания разобрали часть крыши прямо над квартирой Терентьевых. Спасатели МЧС проливали тлеющие остатки долго и обильно. Лужи, тазы, сырость, плесень и неумолкающая капель превратились для родственников в обыденность. Потолочные балки обмякли и прогнулись.

Вскоре после пожара на Москву обрушились мощные дожди. При этом крышу в итоге бросили в разобранном состоянии. Поэтому ливень попадает в квартиру через ту дыру в кровле.

«Из-за этого невозможно начать восстановление квартиры — нельзя ни просушить, ни от грибка обработать. Мама, братья, сестра с грудным ребенком по чужим квартирам размещены», — рассказал владелец жилплощади Даниил Терентьев.

Восстановить кровлю и чердак обязана управляющая компания — ГБУ «Жилищник». Пострадавшие написали заявление. Ожидание ответа растянулось на три недели, при этом родные постоянно напоминали про себя.

«ГБУ „Жилищник“ не реагирует на заявки, которые мы оставляем, уже заявок семь оставили, после каждого дождя, ни на обращения [не реагируют], ничего не происходит. Один раз мы их заставили прийти составить акт о заливе, который нужен для возмещения вреда», — отметил Терентьев.

Однако и тот документ сотрудники компании составили с большими нарушениями и отказались вписывать поврежденное имущество.

Терентьевы пострадали больше остальных жильцов. В других квартирах люди продолжают жить. При этом по подъезду активно распространяется плесень.

Адвокат, президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго призвал написать на официальный сайт мэра Москвы, в префектуру или сообщить о ЧП через диспетчерскую сеть. Срок рассмотрения — до 30 дней.

Терентьев уже обратился в мэрию, его заявку зарегистрировали 7 июня.

«Необходимо обратиться в прокуратуру с заявлением, что „Жилищник“ бездействует, в дальнейшем — в суд для принудительной застройки чердака, чтоб „Жилищника“ обязали через суд восстановить крышу», — сказал юрист Максим Суров.

К исковому заявлению необходимо приложить подтверждающие документы с расчетом суммы ущерба и взыскивать с управляющей компании и чиновников все затраты.

Пострадавший дом 1931 года постройки.