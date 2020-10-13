«Сначала бабушку, потом всех подряд, кто встретился». Очевидец — о стрельбе под Нижним Новгородом
Накануне вечером в Нижегородской области молодой человек устроил стрельбу, после чего скрылся. Очевидец Николай Гурьяшов поделился с сайтом телеканала «Звезда» подробностями произошедшего.
По словам свидетеля, стрелявший парень приехал к бабушке. Она пошла его провожать на автобусную остановку. Люди, находившиеся там, рассказали, что юноша пошел в туалет, затем взял ружье и устроил пальбу.
«Сначала бабушку, потом всех подряд, кто встретился», — добавил Гурьяшов.
Инсайдеры сообщили, что тело молодого человека нашли сегодня утром с признаками суицида.