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    13 октября 2020, 13:09

    «Сначала бабушку, потом всех подряд, кто встретился». Очевидец — о стрельбе под Нижним Новгородом

    Артур Блянихов

    Накануне вечером в Нижегородской области молодой человек устроил стрельбу, после чего скрылся. Очевидец Николай Гурьяшов поделился с сайтом телеканала «Звезда» подробностями произошедшего.

    По словам свидетеля, стрелявший парень приехал к бабушке. Она пошла его провожать на автобусную остановку. Люди, находившиеся там, рассказали, что юноша пошел в туалет, затем взял ружье и устроил пальбу.

    «Сначала бабушку, потом всех подряд, кто встретился», — добавил Гурьяшов.

    Инсайдеры сообщили, что тело молодого человека нашли сегодня утром с признаками суицида.