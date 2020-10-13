По словам свидетеля, стрелявший парень приехал к бабушке. Она пошла его провожать на автобусную остановку. Люди, находившиеся там, рассказали, что юноша пошел в туалет, затем взял ружье и устроил пальбу.

«Сначала бабушку, потом всех подряд, кто встретился», — добавил Гурьяшов.

Инсайдеры сообщили, что тело молодого человека нашли сегодня утром с признаками суицида.