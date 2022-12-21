Общество 21 декабря 2022, 12:59 Смысл закона об ограничениях на удаленку пояснили в Совфеде Спикер СФ Матвиенко: закон об ограничении на удаленку не ущемляет права нерезидентов РИА «Новости»

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Закон об ограничении удаленной работы для определенных категорий специалистов не ущемляет их права. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

Она напомнила, что пользователи соцсетей высказали мнение, что российские власти хотят таким образом наказать тех, кто уехал из России в сложный для страны период.

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«Идея такого закона не про это — это точно. Речь не идет ни о какой дискриминации, ни о каких нарушениях прав и свобод человека», — отметила она.

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По мнению Валентины Матвиенко, смысл законопроекта о запрете удаленной работы для нерезидентов — в обеспечении коммерческой и информационной безопасности. Председатель СФ поддержала законодательную инициативу, но обратила внимание, что она требует тщательного и аккуратного подхода.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что нет необходимости делать список профессий, по которым налоговые нерезиденты лишатся права работать удаленно. Она сочла такой подход неправильным. Валентины Матвиенко выступила за создание реестра компаний, чья работа связана с влиянием на коммерческую и информационную безопасность, а также на поддержку IT- отрасли.

В понедельник, 19 декабря, стало известно, что российским компаниям запретят продлевать контракты с нерезидентами на удаленке.