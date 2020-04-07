SMS-пропуск сделали необязательным в Приморье

Жителям Приморья пока не обязательно показывать SMS-пропуск на улице. Система его оформления заработала 7 апреля, но только в тестовом режиме.

Министр связи Приморского края Сергей Максимчук пообещал, что во время тестового периода жителей без SMS-пропуска не будут штрафовать. В то же время он порекомендовал выходить из дома с паспортом и справкой от работодателя, передает «Интерфакс».

Региональная система по оформлению SMS-пропусков заработала в полночь 7 апреля. За первые 12 часов система выдала около 10 тысяч пропусков, зафиксировали более 100 тысяч посещений сайта.

«Проводим работы по доработке и отладке процессов, сбору данных. Приняли решение о том, что наличие SMS-пропуска не является обязательным», — сказал Максимчук в ответ на жалобы на сбои от жителей Приморья в соцсетях.

В случае необходимости, отметил приморский министр связи, систему электронных пропусков после доработки запустят в полном объеме.

В Приморье нарушение режима полной самоизоляции наказывается штрафами в размере от трех тысяч рублей.