Смотровая площадка PANORAMA360 продлит лето

Самая высокая смотровая площадка Европы — PANORAMA360 — укроет своих гостей от холодной и дождливой Москвы. Красоту столицы можно оценить с высоты 89 этажа.

Каждого посетителя ждут виды на Москву-Сити, которые открываются из панорамных окон на 360 градусов башни «Федерация», тонны бесплатного мороженого и шоколада на открытых фабриках. Время посещения смотровой площадки не ограничено.

«У нас каждый час проходит очень много мероприятий: конкурсы, научные шоу, лекции. <…> Играет живая музыка, много тематических вечеров, совместно с музеями проводим здесь выставки», — рассказал управляющий партнер смотровой площадки PANORAMA360 Артур Шакарян.

В ежедневной программе PANORAMA360 — экскурсии, цифровые гиды, 3D-квесты, кинотеатр. На площадке есть зоны для фотографий и магазин сувениров и вкусные блюда в ресторане европейской кухни в авторском исполнении.