Общество 14 декабря 2023, 16:37 Смотря что закусывать. Путин ответил на вопрос о любимом салате Путин ответил на вопрос о выборе между оливье и селедкой под шубой РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин признался, что в выборе между оливье и селедкой под шубой он будет ориентироваться на то, с чем их есть. Об этом он сообщил в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

«Селедка под шубой или оливье? Смотря что закусывать», — пошутил Путин.

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Глава государства также дал совет молодому поколению.

«Ставьте перед собой самые амбициозные цели и берегите честь смолоду», — добавил он.

Глава государства рассказал, какие книги сейчас перечитывает.

«Сейчас вот перечитаю Уголовный кодекс. У меня мало времени для чтения, честно говоря, но лежит томик Лермонтова на тумбочке в спальне, с удовольствием читаю», — добавил президент.

Совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Путина прошла в четверг в Гостином Дворе в Москве. Глава государства ответил на вопрос о здравоохранении, специальной операции, социальной сфере, росте цен и многом другом.