14 декабря 2023, 16:37
Смотря что закусывать. Путин ответил на вопрос о любимом салате
Путин ответил на вопрос о выборе между оливье и селедкой под шубой
Президент Владимир Путин признался, что в выборе между оливье и селедкой под шубой он будет ориентироваться на то, с чем их есть. Об этом он сообщил в ходе прямой линии в Гостином Дворе.
«Селедка под шубой или оливье? Смотря что закусывать», — пошутил Путин.
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Глава государства также дал совет молодому поколению.
«Ставьте перед собой самые амбициозные цели и берегите честь смолоду», — добавил он.
Глава государства рассказал, какие книги сейчас перечитывает.
«Сейчас вот перечитаю Уголовный кодекс. У меня мало времени для чтения, честно говоря, но лежит томик Лермонтова на тумбочке в спальне, с удовольствием читаю», — добавил президент.
Совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Путина прошла в четверг в Гостином Дворе в Москве. Глава государства ответил на вопрос о здравоохранении, специальной операции, социальной сфере, росте цен и многом другом.
Владимир Путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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