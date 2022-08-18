«Смотрим на Восток». Российские онлайн-кинотеатры начали терять старые фильмы

Библиотеки российских онлайн-кинотеатров начали терять старые фильмы и сериалы. По данным «Коммерсанта», в «Кинопоиске» уже недоступны трилогия «Властелин колец», «Интерстеллар» и сериал «Друзья». Причем западные компании ранее заявляли, что в РФ перестанут распространять только новинки.

Такая ситуация может привести к тому, что российские киноплатформы начнут терять подписки и деньги, хотя нишу западного контента потенциально могут заменить кино и сериалы из Азии и Ближнего Востока, заявил «360» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Эксперт отметил, что западные блокбастеры, которые сейчас выпускаются без агрессивного маркетинга и рекламы, в принципе не могут найти себе зрителя. Специально такие фильмы никто не ищет. Другое дело — выпадение из кинотеатров старых фильмов.

Плуготаренко подчеркнул, что не будет советовать ставить VPN и «пиратить», хотя сейчас на фоне ухода западных легальных игроков становится очевидно, что оно вырастет. Это очень плохой тренд, добавил собеседник «360».

При этом глава РАЭК отметил, что у онлайн-кинотеатров, которые предлагают со своими подписками и другие услуги, потери могут быть меньше.

Да, онлайн-кинотеатры могут сильно просесть, но экосистемы, которые помимо просмотра видео позволяют получать еще какие-то подписки на услуги, например, на доставку, каршеринг, будут меньше терять Сергей Плуготаренко директор РАЭК.

Но киноплатформы, основной вид деятельности которых — представлять продажу доступа к легальному контенту, в этой ситуации будут терять аудиторию, подписки и как следствие деньги.

«У нас есть прогноз, согласно которому ситуация сохранится до конца года. Сегмент медиа и развлечения рухнет на 60% в денежном выражении. Такого не было никогда. Последние 11 лет, что мы его мониторим, он рос. Впервые в этом году мы прогнозируем, что он рухнет, причем на колоссальную величину», — сказал Плуготаренко.

Курс на Восток

Говоря о возможности замены западных новых и старых фильмов и сериалов, глава РАЭК отметил, что производство отечественного видеоконтента растет большими темпами, но пока сложно спрогнозировать, будет ли пользователь отдавать ему предпочтение.

«Важно не забывать, что приходит много восточного контента. Мы видим, какой успех имеют южнокорейские сериалы, полный метр. В последнее время они просто покоряют ума и сердца наших граждан. Из стран Ближнего Востока приходят фильмы, которые наши онлайн-кинотеатры с удовольствием покупают. То есть если говорить, кто заменит запад, то это в первую очередь они», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, отечественному кинематографу тоже нужно не расслабляться и создавать кино и сериалы, которые будут востребованы.

«Конечно, они должны хорошо рекламироваться, потому что, как мы понимаем, если тебе не рассказывают, что вот это интересно, ты это и не посмотришь», — заключил собеседник «360».

В пресс-службе «Кинопоиска» «Коммерсанту» ранее заявили, что исчезновение ранее вышедшего контента из библиотек связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

В Wink отметили, что со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами.

«Вместе с тем нельзя исключать, что в некоторых случаях после истечения сроков действия контракты не будут продлеваться на новые сроки», — отметили представители платформы.