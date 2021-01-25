«Смотри на меня сверху»: невеста написала трогательное послание убитому на свадьбе жениху

Жительница столицы, жениха которой на прошлой неделе убили прямо во время празднования свадьбы, опубликовала трогательное обращение к погибшему. Девушка дала обещание исполнять все совместные мечты ради убитого возлюбленного.

«Как я буду жить без тебя, мой милый мальчик?! Я навсегда останусь твоей женой. Я обещаю. Ты единственный мой. Вместе навсегда. Просто будь рядом, смотри на меня сверху, а я буду исполнять все наши мечты ради тебя, чтобы ты гордился мной», — написала девушка на своей странице в Instagram. Ее послание приводит Life.

Девушка также призвала остерегаться тех, кто выдает себя за друзей, «а потом стреляет, не жалея». В комментариях под постом многие пользователи выразили девушке соболезнования, а также пожелали ей сил и выдержки.

В пятницу, 22 января, на празднике в Новой Москве между гостями произошел конфликт, который закончился перестрелкой. Два человека погибли. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». Следователи завели уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия». По данным СМИ, убиты были жених и его брат. На следующий день подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как стало известно позже, убийство произошло на второй день свадебного торжества. Все началось с танцевального конкурса, в котором соревновались брат жениха и друг невесты. Противостояние переросло в драку и закончилось стрельбой.