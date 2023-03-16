Общество 16 марта 2023, 19:00 Смотревшего выступление Путина с лапшой на ушах депутата оштрафовали за дискредитацию армии Суд оштрафовал на 150 тыс. рублей депутата Абдалкина, смотревшего Путина с лапшой на ушах "ВКонтакте"

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Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал местного муниципального депутата Михаила Абдалкина на 150 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС.

Абдалкин попал в поле зрения правоохранителей после того, как опубликовал в социальной сети фотографию с лапшой на ушах на фоне послания президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Адвокат фигуранта Алексей Лапузин заявил, что защита обжалует решение суда, поскольку считает его противоречащим разделу Конституции о правах человека.

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Первое заседание суда по делу Абдалкина прошло 7 марта, на нем подсудимый заявил о своей невиновности. Он подчеркнул, что партия КПРФ, в которой депутат состоит, поддерживает российских военнослужащих, участвующих в специальной операции.

Также Абдалкин заявил, что ранее принимал участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.