Смотреть не заставляли. В Нижегородской области рассказали о Дне матери с нервным срывом у детдомовца

В пресс-службе ведомства пояснили, что в детском доме День матери отмечался согласно плану. Готовились к празднику девять воспитанников, было придумано семь номеров по желанию детей. Из всех номеров был составлен видео-концерт, его как раз продемонстрировали в учреждении.

«Формат присутствия детей во время трансляции видео-концерта — свободный. Принуждения к просмотру не было, дети присутствовали по своему желанию и могли в любой момент покинуть его или присоединиться к просмотру», — отметили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что сейчас прокуратура проводит проверку в детдоме. Кроме того, сотрудники ведомства вместе с командой проекта ОНФ «Регион заботы» тоже этим займутся.

Помимо этого, в понедельник министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина провел совещание касательно последствий праздника.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время в подобных учреждениях Нижегородской области воспитывается около 750 детей. Еще примерно девять тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. Только 15% детей являются сиротами, у которых умерли родители, остальные дети — это «социальные сироты». Их родители живы, но они были лишены прав по разным причинам.

К проблемам местного детского дома привлекла внимание руководитель благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова. По ее словам, детей заставляли участвовать в сомнительном для них празднике.