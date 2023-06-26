Эксклюзив 26 июня 2023, 17:20 «Смотрели как на искусство». В художественном училище Дагестана опровергли пропаганду ЛГБТ выпускниками Директор художественного училища Дагестана Мухтар Камбулатов опроверг пропаганду ЛГБТ Соцсети

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В студенческом показе костюмов Дагестанского художественного училища им. М. А. Джемала усмотрели пропаганду ЛГБТ и насмешки над религией. Началась проверка. В учебном заведении «360» сообщили, что это не был праздник или именно модный показ, — студенты защищали дипломные проекты.

«Никакой пропаганды и не было и быть не могло. Мы, сами работники, там присутствовали, как на искусство на это смотрели. Сегодня с утра пришли все в ужасном состоянии», — рассказала в беседе с телеканалом сотрудница приемной училища.

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Директор учебного заведения, народный художник Дагестана Мухтар Камбулатов рассказал, что на эту тему провели совещание. Он отметил, что с молодежью будут проводить беседы, чтобы в дальнейшем подобного не повторялось.

«Творческие люди, они более свободные, но в любом случае контроль надо держать, безусловно. Думаю, что в дальнейшем такого не повторится. Просто был творческий подход и никакой пропаганды», — заявил он.

Камбулатов отметил, что никто никого не хотел обидеть, а тем более задеть чувства верующих. Это был порыв эмоций детей, добавил он. Ничего провокационного в работах не было.

«В любом случае мы осознаем, что такой резонанс получился и ничего хорошего. Но мы будем работать с молодежью», — заключил он.