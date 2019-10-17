Смолов записал видеообращение для алтайского ДК. На его ремонт он пожертвовал полмиллиона

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в Instаgrаm поздравил село Костин Лог (Алтайский край) с окончанием ремонта в местном Доме культуры. К этому событию футболист имеет самое прямое отношение. Ведь он пожертвовал ДК 400 тысяч рублей.

«Привет! Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши в Доме культуры», — сказал Смолов в своем видеобращении.

Игрок «Локомотива» также поблагодарил компанию Chicken Curry и непосредственно Александра Гудкова и Владимира Маркони. Ведь именно на их YouTube-шоу Comment Out в июле 2019 года Смолов пообещал перечислить эту сумму на ремонт. В противном случае, он был бы должен написать жесткий комментарий в Instagram телеведущего Дмитрия Нагиева.

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Смолов в своем видео также признался, что рад тому, что алтайский ДК теперь назовут в его честь. Спортсмен пообещал по возможности приехать в Костин Лог и посмотреть на отремонтированный Дом культуры.

В администрации села сайту kp.ru рассказали, что на деньги Федора Смолова удалось купить необходимый стройматериал. Однако сами работы выполняли не нанятые строители, а сами работники ДК. Они собираются отправить футболисту благодарственное письмо и пригласить его на открытие.