06 марта 2024, 10:32
Смольный: полонез из оперы «Евгений Онегин» прозвучит в Петербурге вместо сирен
Проверка готовности системы оповещения пройдет в Северной столице сегодня, 6 марта. Однако тестирование будет не совсем обычным. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Вместо сирены в городе прозвучит полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Акция приурочена к 145-летию со дня премьеры музыкально-драматического произведения.
Санкт-Петербург
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