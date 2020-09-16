Смольнинский и Петродворцовый районные суды эвакуируют в Петербурге

По данным издания, суды получили сообщение следующего содержания: «Пока Константин Малофеев (учредитель телеканала „Царьград“, заместитель главы Всемирного русского народного собора — прим. ред.) не вернет украденные 120 биткоинов с биржи WEX, с этого дня к минированиям судов, ТЭЦ, АЭС, аэропортов, ТРК и так далее добавятся ежедневные магические ритуалы».

В пресс-службе Малофеева обозначили, что ни сам предприниматель, ни его структуры не имели и не имеют отношения ни к бирже WEX, ни к краже биткоинов.