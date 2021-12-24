Смоленского блогера задержали за оскорбление ветерана

Следователи задержали смоленского блогера, который оскорбительно высказался в адрес ветерана Великой Отечественной в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Мужчина оставил комментарий с оскорбительным высказыванием к посту о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы. Эта история, как отметило РИА «Новости», получила широкий резонанс.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ и прокуратуры «по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

Сейчас, как отметила пресс-служба ведомства, мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

По месту жительства мужчины провели обыск. Следователи изъяли компьютерную технику. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Смоленской области.

Московский блогер, который справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны, пробудет в следственном изоляторе до 25 января. Суд арестовал 19-летнего парня по обвинению в осквернении символов воинской славы России. Ветеран Анатолий Фролов, чью память осквернил блогер, в годы Великой Отечественной войны защищал Москву, бился на Курской дуге, был четыре раза ранен и чуть не потерял ногу.