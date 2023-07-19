19 июля 2023, 16:05
Смоленский суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры о признании факта геноцида народов СССР
Смоленский суд признал факт геноцида народов СССР во времена немецкой оккупации
Смоленский областной суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры (ГП) об установлении факта геноцида советского народа со стороны немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, сославшись на поручение генпрокурора России Игоря Краснова.
Суд установил, что в период оккупации Смоленщины, с июля 1941 года по сентябрь 1943 года, нацисты совершали жестокие преступления против мирного населения. Карательные батальоны массово уничтожали жителей региона и военнопленных. Против обычных людей фашисты применяли пытки и истязания, организовывали расстрелы, смертные казни и сожжения.
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Все это стало основанием для признания судом факта геноцида народов Советского Союза, военных преступлений и преступлений против человечности.
Поручение отправить соответствующее заявление дал генпрокурор России Игорь Краснов. Как уточнил представитель ведомства Андрей Иванов, во время составления иска ГП взаимодействовала с правоохранителями, властями, представителями научных, учебных учреждений, поисковыми отрядами и общественными организациями.
Архивные документы подтвердили, что немецкие захватчики вместе с пособниками с Украины, из Польши, Чехии, Австрии и Франции отличались особой жесткостью в своих расправах с мирными жителями Смоленщины.
Историки, которые обладали нужной информацией о периоде оккупации области, а также очевидцы событий подтвердили факты жестоких преступлений.
Иванов указал, что общее число жертв составляет более 510 тысяч человек. Из них 90 тысяч являются мирными жителями, а 300 тысяч — военнопленными. Еще 120 тысяч граждан нацисты насильно увели из Смоленщины и принудительно заставляли их работать на фашистский режим.
Размер материального ущерба со стороны оккупантов превысил 17 триллионов рублей.
Генпрокуратура РФ
Германия
СССР
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