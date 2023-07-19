Общество 19 июля 2023, 16:05 Смоленский суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры о признании факта геноцида народов СССР Смоленский суд признал факт геноцида народов СССР во времена немецкой оккупации РИА «Новости»

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Смоленский областной суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры (ГП) об установлении факта геноцида советского народа со стороны немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, сославшись на поручение генпрокурора России Игоря Краснова.

Суд установил, что в период оккупации Смоленщины, с июля 1941 года по сентябрь 1943 года, нацисты совершали жестокие преступления против мирного населения. Карательные батальоны массово уничтожали жителей региона и военнопленных. Против обычных людей фашисты применяли пытки и истязания, организовывали расстрелы, смертные казни и сожжения.

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Все это стало основанием для признания судом факта геноцида народов Советского Союза, военных преступлений и преступлений против человечности.

Поручение отправить соответствующее заявление дал генпрокурор России Игорь Краснов. Как уточнил представитель ведомства Андрей Иванов, во время составления иска ГП взаимодействовала с правоохранителями, властями, представителями научных, учебных учреждений, поисковыми отрядами и общественными организациями.

Архивные документы подтвердили, что немецкие захватчики вместе с пособниками с Украины, из Польши, Чехии, Австрии и Франции отличались особой жесткостью в своих расправах с мирными жителями Смоленщины.

Историки, которые обладали нужной информацией о периоде оккупации области, а также очевидцы событий подтвердили факты жестоких преступлений.

Иванов указал, что общее число жертв составляет более 510 тысяч человек. Из них 90 тысяч являются мирными жителями, а 300 тысяч — военнопленными. Еще 120 тысяч граждан нацисты насильно увели из Смоленщины и принудительно заставляли их работать на фашистский режим.

Размер материального ущерба со стороны оккупантов превысил 17 триллионов рублей.