Станция московского метро «Смоленская» заработает в июне

Закрытая на реставрацию станция «Смоленская» синей ветки Московского метрополитена должна заработать в июне. К тому моменту планируют закончить реставрацию вестибюля и замену эскалаторов.

Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова процитировал «Интерфакс».

«В конце июня месяца мы рассчитываем на то, что станция [„Смоленская“] откроет свои двери», — отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что сейчас в московском метро работы ведут еще на двух станциях. Там меняют эскалаторы, а также ремонтируют все, «что связано с пассажирами и с важными инфраструктурными вещами». Начальник метрополитена Виктор Козловский уточнил, что ремонтные работы идут строго по графику. При этом служебные помещения на станции «Смоленская» можно будет использовать только в июле — этот факт никак не отразится на функционировании пассажирской зоны.

Он подчеркнул, что в 2021 году для пассажиров снова откроются станции «Новослободская» и «Рижская». С 2021 по 2024 год планируют обновить эскалаторные комплексы еще на шести-семи станциях метро. О каких именно вестибюлях идет речь, пока неясно.