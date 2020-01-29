Смог накрыл шесть городов в Челябинской области

По данным информагентства, смог накрыл Сатку, Златоуст, Ашу, Коркино, Карабаш и Челябинск. Режим НМУ продлится с С 14 до 19 часов. Отмечается, что в связи с этим областные заводы перейдут к реализации основных мероприятий, направленных на снижение вредных выбросов.

«При первой степени НМУ оно должно составить 15-20%», — уточнили в ведомстве.