    29 января 2020, 14:26

    Смог накрыл шесть городов в Челябинской области

    Артур Блянихов

    В шести городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, передает ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии.

    По данным информагентства, смог накрыл Сатку, Златоуст, Ашу, Коркино, Карабаш и Челябинск. Режим НМУ продлится с С 14 до 19 часов. Отмечается, что в связи с этим областные заводы перейдут к реализации основных мероприятий, направленных на снижение вредных выбросов.

    «При первой степени НМУ оно должно составить 15-20%», — уточнили в ведомстве.