«Смог изменить отношение к раку у тех, кто борется»: Павленко сделал то, что другие боялись
«Этот человек воодушевлял. Он внес вклад в тему просвещения об онкологии такой обширный, такой оптимистичный в определенном смысле для многих людей. Он попытался и, как я считаю, смог изменить отношение к этой болезни. И если уж не обычных здоровых людей, но тех, кто сейчас борется. Это яркий был, потрясающий человек, который сделал то, что побоялись или не стали, или, возможно, считали делать неэтичным другие люди. Мне будет его очень сильно не хватать», — заключил Новиков.
Андрей Павленко узнал о том, что у него рак желудка, в марте 2018 года. Тогда он решил не молчать о своей проблеме и ежедневно рассказывал в формате видеоблога или аудиоподкастов слушателям и зрителям о том, как идет его жизнь, с какими трудностями он сталкивается.
1 января Павленко опубликовал в Facebook прощальный пост, в котором признал, что болезнь победила, и попросил тех, кто следил за его борьбой эти два года, не бросать его семью.