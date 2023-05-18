Общество 18 мая 2023, 17:48 Смог из-за лесных пожаров в Свердловской области рассеется к 23 мая

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Смог, который распространился на территории Свердловской области вследствие лесных пожаров, рассеется не ранее 23 мая. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт уральского Гидрометцентра.

Как сообщил RT, с 17 по 23 мая в регионе будут неблагоприятные метеорологические условия для полного рассеивания вредных веществ в загрязненном воздухе.

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Ранее синоптики прогнозировали, что смог на территории региона уйдет к 20 мая.