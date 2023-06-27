Общество 27 июня 2023, 12:37 «Sminex-Интеко» продала бизнес в Ростове-на-Дону екатеринбургскому застройщику «Ведомости»: «Sminex-Интеко» продала бизнес в Ростове-на-Дону компании из Екатеринбурга Викимедиа

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Девелоперская компания «Sminex-Интеко» продала бизнес в Ростове-на-Дону. Покупателем стала компания «TEN Девелопмент», которая занимается строительством жилья в Екатеринбурге. Об этом написали «Ведомости».

Генеральный директор фирмы-застройщика Юрий Романович подтвердил информацию, написало издание.

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Девелопер выставил активы на продажу весной 2023 года. Среди них: проектный институт, комбинат, земельные участки, которые подходят под застройку, департамент продаж и маркетинга. Сумма, которую он хотел получить после продажи — три миллиарда рублей.

«Sminex-Интеко» - российская девелоперская группа компаний, занимающихся строительством жилой и коммерческой недвижимости. Свою деятельность организация начала в 2001 году.

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