СМИ: жителю Уфы выдали часть пенсии печеньем

По ее словам, 13 тысяч рублей ветерану выдали деньгами, а остающиеся 27 рублей 40 копеек сотрудница почты «заменила пачкой печенья, и сказала, мол, им так велели суммы до 100 рублей выдавать».

Женщина добавила, что «пока пенсионер в себя приходил», почтальон ушла.

Дочь ветерана решила разобраться в ситуации и позвонила в Пенсионный фонд, где ей посоветовали обратиться в «Почту России».

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После двух часов телефонного общения с операторами женщину попросили предоставить личные данные пенсионера, но она отказалась.

«Мне интересно, а вот пенсионерам, у которых нет детей, внуков, что им делать в этой ситуации? Куда обращаться с жалобой? Я два часа билась с этой проблемой, и результата пока нет», — посетовала собеседница издания.

В башкирском филиале «Почты России» заявили, что выдача части пенсии печеньем «не может быть правдой», но пообещали провести проверку, если получат официальный запрос с именем и адресом ветерана.