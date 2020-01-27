СМИ: житель Сургута отправился в Сирию воевать на стороне террористов
Житель Сургута уже пять лет приезжает в Сирию, чтобы участвовать в войне на стороне ИГ*. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Известно, что фамилия сургутянина — Алибеков, он 1979 года рождения, нигде не работающий. Воюет за террористов на неподконтрольной властями территории в Сирии», — отметил источник.
По его словам, сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Пресс-служба УМВД ХМАО пока не прокомментировала ситуацию.
*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.