СМИ: житель Сургута отправился в Сирию воевать на стороне террористов

«Известно, что фамилия сургутянина — Алибеков, он 1979 года рождения, нигде не работающий. Воюет за террористов на неподконтрольной властями территории в Сирии», — отметил источник.

По его словам, сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Пресс-служба УМВД ХМАО пока не прокомментировала ситуацию.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.