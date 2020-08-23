СМИ: житель Петербурга выбросил в урну флаг России и попал под статью

Полиция Петербурга завела уголовное дело на мужчину, который выбросил в урну российский флаг. После задержания подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Утром 22 августа неизвестный выбросил российский флаг в одну из урн на Тамбовской улице в Петербурге, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Практически сразу правоохранители задержали подозреваемого 35-летнего мужчину. Его остановили у одного из соседних домов.

По словам собеседника агентства, государственный флаг, предположительно, сняли с крепления на стене дома. В самой урне триколор не нашли. Позже полицейские установили, что флаг достал работник жилищно-коммунальной службы. Мужчина отнес его в здание ЖКС.

После задержания на петербуржца завели уголовное дело по статье «Надругательство над гербом или флагом РФ». После разбирательств его отпустили под подписку о невыезде. Пока пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области официально не прокомментировала произошедшее.

По всей России 22 августа отмечался День государственного флага. Праздник был установлен в 1994 году указом президента Бориса Ельцина.