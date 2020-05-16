СМИ: жену Прилучного задержали за нарушение режима самоизоляции

Вместе с ней задержали еще двух человек, которые пришли на акцию протеста против строительства на Березовой аллее.

«Причина задержания связана с несоблюдением всеми троими режима самоизоляции», — рассказал источник агентства.

Актрису уже отпустили, добавил он. А ее знакомых отвезли в ОВД «Левобережный».

Позже Муцениеце отреагировала на произошедшее в Stories в своем Insragram.

«Вы не поверите, меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать…» — заявила Муцениеце.

Агата Муцениеце, супруга актера Павла Прилучного, известна по фильму «Тобол» и сериалам «Закрытая школа», «Тайный город».

Режим самоизоляции в Москве действует до 31 мая включительно.