СМИ: жену Прилучного задержали за нарушение режима самоизоляции
Полицейские задержали в Москве актрису Агату Муцениеце, которая нарушила режим самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Вместе с ней задержали еще двух человек, которые пришли на акцию протеста против строительства на Березовой аллее.
«Причина задержания связана с несоблюдением всеми троими режима самоизоляции», — рассказал источник агентства.
Актрису уже отпустили, добавил он. А ее знакомых отвезли в ОВД «Левобережный».
Позже Муцениеце отреагировала на произошедшее в Stories в своем Insragram.
«Вы не поверите, меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать…» — заявила Муцениеце.
Агата Муцениеце, супруга актера Павла Прилучного, известна по фильму «Тобол» и сериалам «Закрытая школа», «Тайный город».
Режим самоизоляции в Москве действует до 31 мая включительно.