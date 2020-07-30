СМИ: жена Картрайта могла постирать его внутренности в стиральной машине

Жена умершего рэпера Энди Картрайта могла постирать его внутренности в стиральной машине, чтобы избавиться от запаха. Если эта версия следователей подтвердится, что проведение судебно-медицинской экспертизы будет осложнено.

По версии следствия, 36-летняя женщина расчленила тело мужа, разложила по пакетам, а внутренности простирала, передают «Невские новости» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что рост музыканта — два метра. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее стало известно, что в полицию обратилась адвокат, к которой за юридическим советом пришла жена рэпера. Она рассказала, что обнаружила тело мужа еще 25 июля, рядом с ним лежал шприц. Женщина решила не портить репутацию музыканта историей с наркотиками и самостоятельно избавиться от тела. В семье воспитывается маленький ребенок, сейчас он у дальних родственников.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области была убита женщина на глазах своих малолетних детей. Полиция задержала подозреваемого, им оказался муж погибшей.