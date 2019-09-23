СМИ: Заворотнюк перестали давать лекарства

Женщина, которая назвала себя пациенткой частной медклиники Москвы, где лечится Анастасия Заворотнюк, рассказала о здоровье актрисы. По ее словам, артистке перестали давать лекарства.

Заворотнюк перенесла вторую операцию — Майоров Подробнее

Телеканалу НТВ женщина рассказала, что Заворотнюк госпитализировали 13 сентября. На следующий день артистку частично парализовало. После этого ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Собеседница телеканала утверждает, что 16 сентября врачи перестали давать медикаменты актрисе. Сейчас только поддерживается работа ее сердца.

«Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца», — заявила она.

При этом в конце прошлой недели телеведущий и друг актрисы Сергей Майоров рассказал, что Заворотнюк сделали вторую операцию. По его словам, состояние «прекрасной няни» остается тяжелым, но надежда есть. Он добавил, что с ней постоянно находятся ее муж и пиар-директор.

Сообщения о болезни актрисы появились еще в августе. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у артистки диагностировали рак мозга последний степени и что медики якобы «бессильны». Позже стала появляться информация о том, что Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. В прошедшую среду появились данные, что актриса пришла в себя и самостоятельно дышит.

Родственники Анастасии Заворотнюк не дают никаких комментариев.