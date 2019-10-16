СМИ: Заворотнюк отказалась от экспериментальной вакцины. Именно ей лечили Фриске

«Не просим ничего, кроме искренней молитвы»: пост о болезни появился в Instagram Заворотнюк Подробнее

По данным издания, одна ампула лекарства, которое воздействует на иммунитет больного, стоит около 850 тысяч рублей. В России этого препарата нет, и ради лечения актрисе пришлось бы лететь в клинику в Соединенные Штаты.

Близкие Заворотнюк и сама артистка отказались от этого варианта. Она проходила обследование у польских и немецких специалистов, но в итоге решила лечиться у отечественных врачей, которых посоветовали друзья ее супруга Петра Чернышева.

В свое время Иосиф Кобзон предупреждал, что самые опасные онкологические заболевания — это рак поджелудочной железы и рак головного мозга, поскольку они развиваются наиболее стремительно.

«Чудо-вакцина, которой лечили Фриске, — допинг. Вакцина продлила на какое-то время ей жизнь, приостановила рост раковых клеток. Но ненадолго», — разъяснял певец.

Балерина Анастасия Волочкова пожелала Заворотнюк скорейшего выздоровления и также провела параллель с Фриске.

«Конечно, вспоминается история Жанны Фриске, которая, как и Настя, узнала о своей болезни после рождения ребенка», — указала Волочкова.