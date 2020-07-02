СМИ: заведующая больницы в Тюмени «дозвонилась» до умершей пациентки
Заведующая одного из отделений Западно-Сибирского медицинского центра «дозвонилась» до умершей пациентки. Об этом во «ВКонтакте» написал родственник погибшей женщины Вячеслав Смирнов, сообщило агентство Ura.ru.
До этого медик и пациентка поссорились, рассказал мужчина. После врач заявила, что уладила конфликт по телефону, хотя к тому времени жительница Тюмени уже умерла.
«Я подавал жалобу на больницу, и их ответ меня поразил. В первую очередь тем, что для решения конфликта заведующая позвонила на тот свет», — написал Смирнов.
Подобные несостыковки происходят в этом медучреждении не в первый раз, сообщило агентство со ссылкой на анонимный источник.
«Проблема больницы заключается в том, что руководители находятся в другом регионе и не могут должным образом следить за качеством выполнения работы», — пояснил он.
Получить оперативный комментарий от руководства больницы агентству не удалось.