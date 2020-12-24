СМИ: застреленная в Москве девушка жаловалась на ухаживания неизвестного
В Москве скончалась девушка, которую ранили из огнестрела на Профсоюзной улице. Life выяснил, что перед убийством она жаловалась своему молодому человеку на настойчивые ухаживания выходца из Азии.
По данным издания, неизвестный мужчина караулил девушку около танцевальной студии, где она работала. Он пытался ухаживать за ней, дарил цветы и предлагал проводить до дома. После того, как девушка объяснила ему, что не свободна, поклонник стал появляться реже.
Что касается бойфренда убитой, то последний раз он виделся с ней в ноябре. В начале года она намеревалась приехать в Крым, чтобы открыть там танцевальную студию.