СМИ: застреленная в Москве девушка жаловалась на ухаживания неизвестного

По данным издания, неизвестный мужчина караулил девушку около танцевальной студии, где она работала. Он пытался ухаживать за ней, дарил цветы и предлагал проводить до дома. После того, как девушка объяснила ему, что не свободна, поклонник стал появляться реже.

Что касается бойфренда убитой, то последний раз он виделся с ней в ноябре. В начале года она намеревалась приехать в Крым, чтобы открыть там танцевальную студию.