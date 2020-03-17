СМИ: зарплаты сотрудников завода на Урале могут уменьшить из-за коронавируса

«Объявили, что после 8 марта будут сокращать зарплаты, у некоторых отделов урежут почти наполовину. Объяснили коронавирусом и экономическим кризисом», — пояснил собеседник издания.

По словам источника, оклад изменится у сотрудников, которые наняла сторонняя организация. Однако в настоящее время выплаты сохраняются.

В пресс-службе металлургической компании подчеркнули, что зарплаты работников предприятия останутся прежними.

«Никаких изменений в работе Северского трубного завода после 8 марта не произошло. Коллектив завода трудится в штатном режиме: непрерывное производство — по круглосуточному графику, остальные — на полной рабочей неделе. Соответственно, никаких оснований для сокращения заработной платы работникам нет», — добавили в пресс-службе.

По словам представителя фирмы, ТМК наблюдает за развитием ситуации с пандемией коронавируса. Руководство соблюдает рекомендации профильных ведомств России.

«Компания в целом и завод в частности выполняют комплекс мер, предложенных в рекомендациях и направленных на профилактические мероприятия с целью исключения заражения сотрудников на рабочих местах, а также на минимизацию возможных контактов сотрудников с заболевшими в районах распространения очагов инфекции», — добавили в пресс-службе.

Председатель областного комитета Горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков отметил отсутствие жалоб по данному вопросу.

«Возможно, с учетом всех рисков администрация завода думает приостановить действие отдельных разделов коллективного договора, но пока таких случаев не было», — заявил Кусков.