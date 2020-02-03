СМИ: зарплату Кокорина приравняли к МРОТ

Стало известно, что Кокорин заключил контракт с петербургским клубом с окладом около 11 тысяч рублей, когда еще сидел за драку.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что Кокорин согласился играть в «Зените» сначала вообще бесплатно, но это запрещено законом. Поэтому он получает около 20 тысяч рублей в месяц по контракту. Сам Кокорин прокомментировал эти слова Уткина и отметил, что называть точную сумму ему по условиям контракта нельзя. Он намекнул, что журналист ему «даже немного накинул».

Кокорин попал за решетку вместе со своим другом футболистом Павлом Мамаевым, младшим братом Кириллом Кокориным и их общим приятелем Александром Протасовицким после драки в центре Москвы в 2018 году. Сначала спортсмен сидел в СИЗО, а после приговора его этапировали в колонию в Белгородскую область. Он вышел на свободу по УДО 17 сентября 2019 года.