СМИ заподозрили инстаблогершу Диденко в фейковом образовании. Но это не так

СМИ заявили, что диплом Екатерины Диденко о высшем медицинском образовании оказался подделкой. Оказалось, что это не так. Девушка действительно окончила вуз, причем с отличием.

Многие Telegram-каналы написали, что диплом Екатерины Диденко фейковый. В подтверждение своих слов они предоставили скрин, на котором частично виден сайт Рособрнадзора.

Источник фото: Telegram

На скриншоте не видно полных данных. Возможно, авторы поста ошиблись, когда вводили их, — именно из-за этого сервис не нашел данных блогерши.

Оказалось, что образование у девушки действительно есть — она с отличием окончила ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России в 2013 году. Екатерина получила квалификацию провизора по специальности «Фармацевтика».

Источник фото: телеканал «360»

Блогерша-миллионщица Екатерина Диденко стала известна во всем мире 28 февраля. В тот день девушка в компанией друзей отмечала свой 29-й день рождения. Участники вечеринки высыпали в крытый бассейн 25 килограммов сухого льда, а затем прыгнули в воду. В результате трое человек погибли, в их числе и супруг Екатерины Валентин Диденко. Еще несколько получили травмы. Химики рассказали «360», что именно стало причиной их гибели.