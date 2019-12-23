СМИ: замдиректора тюменского пансионата уволили после похорон пенсионерки в пластиковом пакете

По данным информагентства, в начале сентября было возбуждено уголовное дело после того, как 91-летнюю жительницу пансионата похоронили в черном пластиковом пакете. Свой пост покинул директор соцучреждения Владимир Поляков. По словам инсайдера, сегодня состоялось увольнение его заместителя Игоря Полякова. Отмечается, что он пригрозил увольнением нескольким сотрудникам, которых заподозрил в утечке информации.