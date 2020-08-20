СМИ: замдиректора детского лагеря на Урале заподозрили в педофилии и задержали

Заместителя директора частного детского лагеря в поселке Каштак под Челябинском задержали. Его заподозрили в сексуальных действиях в отношении трех воспитанников.

Как сообщил Znak.com со ссылкой на источник, мальчики в возрасте от 13 до 16 лет рассказали родителям о том, что мужчина их трогал ночью. Взрослые обратились за помощью в правоохранительные органы и 19 августа педагога задержали. Помимо должности заместителя директора лагеря, он занимает пост начальника медицинского пункта. По данным портала, сейчас решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

В региональном СК эту информацию пока не подтвердили. Владелец этого лагеря от комментариев отказался. Более подробной информации по этому случаю пока нет.