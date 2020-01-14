СМИ: Захарченко пытался передать своим покровителям записку

На ноутбуке гражданской жены экс-полковника Захарченко Марины Семыниной обнаружили фотографию записки, которую после своего ареста он передал неизвестным покровителям. В ней говорится о помощи самому Захарченко, его семье и о работе.

Следственный комитет уже зафиксировал документ в протоколе осмотра, уточнил сайт news.ru. Предположительно, адресован он бывшим владельцам группы компаний «1520». В правоохранительных органах считают, что они долгие годы давали взятки Дмитрию Захарченко. Платили за «крышевание» работы, вывод и отмывание украденных бюджетных средств.

«Свяжитесь обязательно с Мариной и помогите ей! У меня все норма! Я не виновен. <…> Я о Вас молчу! Не бросайте меня! <…> Я Ваш друг и должник!» — писал бывший полковник.

В записке Захарченко также упоминал, что ему предлагают кого-то оговорить, просил помочь «обязательно Марине и Уле», настаивал на том, чтобы адресат «не трусил работать».

По словам одного из собеседников издания, получателями письма могли быть бизнесмены Валерий Маркелов и Борис Ушерович и связанные с ними банкиры, наладившие схему по выводу полученных по контрактам РЖД средств.

Связь с людьми на свободе, скорее всего, Захарченко держал через адвокатов. Все они отрицают, что передавали какие-либо записки. Марина Семынина текст послания комментировать отказалась.

Накануне СК РФ нашел доказательства тому, что изъятые в квартире экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко средства добыты преступным путем. Найденные у него восемь миллиардов рублей, подчеркнул зампредседателя СК Игорь Краснов, получены посредством коррупции.

Захарченко задержали в 2016 году за взяточничество. Суд приговорил бывшего полковника к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,5 миллиона рублей и обязал выплатить 117 миллионов штрафа. Позже срок заключения Захарченко снизили до 12 лет и шести месяцев. В колонии он отбывает наказание с ноября 2019 года.