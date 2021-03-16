СМИ: задержанный петербуржец объяснил нападение на «ведьму» с молотком в Москве

Мужчина до смерти забил прохожего, подумав, что перед ним стоит ведьма. Ему назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

«Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение ее убить», — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло 16 марта вблизи жилого дома по улице Довженко. Мужчина напал на прохожего и забил до смерти, рассказала ТАСС представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. В какой-то момент прохожий потерял равновесие и упал на проезжую часть. Тогда подозреваемый достал из рюкзака строительный молоток и раз десять ударил пострадавшего по голове, а затем скрылся.

По подозрению в убийстве задержали уроженца Санкт-Петербурга 1997 года рождения. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее студентка из Подмосковья рассказала, что видела беглого орского маньяка, которого ищут девять лет, в автобусе в Одинцове.