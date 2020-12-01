СМИ: выступление Навального на радио проверят на экстремизм

Выступлением Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заинтересовались следователи. СМИ пишут, что речь идет о подозрениях в «призыве к экстремистской деятельности».

Московские следователи уже начали проверку эфира программы «Разворот» от 27 апреля 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В высказываниях Навального, подчеркнул собеседник агентства, правоохранительные органы усмотрели призыв к насильственному изменению конституционного строя.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сказал «Интерфаксу», что никаких обращений со стороны силовиков после эфира не было.

«Все материалы, которые появляются на „Эхе Москвы“, попадают в мониторинг Роскомнадзора», — добавил журналист.