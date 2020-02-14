СМИ: выстрел прозвучал в психбольнице Ставрополя

В психиатрической больнице Ставрополья неизвестные устроили стрельбу в приемном покое. Сейчас на месте работают оперативные службы. Ранее в приемном покое был слышен выстрел.

Об этом сообщил информированный источник агентству «Интерфакс-Юг».

По его данным, могут быть погибшие.

«По предварительным данным, был слышен выстрел в приемном покое больницы. Есть информация об одном погибшем», — сообщил агентству информатор.

По данным Telegram-канала Mash, сотрудники медучреждения сообщают либо о выстреле, либо о взрыве гранаты. По неподтвержденной информации погиб мужчина, которого сегодня привезли собственные дети.