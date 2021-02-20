СМИ: высокопоставленных чиновников задержали на Кубани

Силовики пришли с обысками в администрации 15 муниципалитетов Краснодарского края. Главу Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей задержали. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в региональном управлении МВД и в администрации муниципалитета.

Чиновников привезли в Краснодар. По данным источника ТАСС, с Ляховым и его замами сейчас работают правоохранительные органы: их процессуальный статус пока не определили, подробности возможных преступлений, к которым они могут иметь отношения, не разглашают в интересах следствия.

Виктора Ляхова в октябре 2019 года назначили заместителем главы Ейского района, а в декабре он возглавил муниципалитет. Информации о его заместителях, которых задержали, нет.